Şahinbey'de öğrenciler öğrenirken eğleniyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Hasan Celal Güzel Sosyal Tesisi'ndeki bağlama ve gitar kursu yoğun ilgi görüyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte Şahinbey Belediyesine bağlı kurslara yoğun ilgi gösteren öğrenciler bağlama ve gitar öğrenebilmek için Hasan Celal Güzel Sosyal Tesisi'ne akın ettiler. Şahinbey Belediyesi ayrıca sosyal tesislerinde çeşitli kurslar vererek vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Hasan Celal Güzel Sosyal Tesisi'nde hafta boyunca bağlama ve gitar kursuna gelen 120 öğrenci kendilerine sunulan imkanlardan ve tesislerden memnun olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu bizlere destek olarak kitap, spor ayakkabısı, futbol, voleybol, basketbol topları, eşofman, bilgisayar gibi bir çok hediyeler veriyor. Bunların yanı sıra tatillimizi en iyi şekilde değerlendirmek için gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde çeşitli kurslar düzenliyor. Bizler de gitar ve bağlama kursuna geliyoruz. Günlerimiz hocalarımızın da desteği ile çok eğlenceli ve öğretici geçiyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştular.