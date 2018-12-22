Şahinbey'de öğrenciler yarıştı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen ağıt okuma yarışmasında 43 liseden öğrenciler katıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şahinbey ağıtını güzel okuma yarışmasına il genelindeki 43 liseden öğrenciler katıldı. Yarışmada öğrencilerin gösterdikleri performans ve sergiledikleri sahneler ayakta alkışlandı. Gösterdikleri yüksek performansla Ülgen Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri alkışlandı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin sesleri kadar kostüm ve sahne performansları da dikkat çekti.

Ülgen Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Nur Polat'ın ses tonu yarışmayı izleyenlerin yoğun ilgisini gördü.

Öğrenciler düzenlene yarışma nedeniyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, sahne aldıklarında adeta Antep Savunması'nı yeniden yaşadıklarını kaydetti.

Ülgen Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kübra Özdemir rehberliğinde gerçekleştirilen yarışmada, Beyza Nur Polat, Tayfun Gül, Tamer Yavuz, Ayfer Yağmur, Hilmi Tunahan Gül, Seher Özdemir, Cebrail Avcı, Cuma Ali Ürkmez, Muhammet Mert, Yenidoğdu ve Cansu Tosun adlı öğrenciler görev aldı.