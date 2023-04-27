Şahinbey'de okçuluk turnuvası düzenledi

Şahinbey Belediyesi 25-26 Nisan tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Okul Sporları Okçuluk turnuvası düzenlendi. Tüm kategorilerde 130 öğrenci katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

"Sporcunun yanındayız"

Özellikle amatör branşlarda sporu desteklediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Okul Sporları Okçuluk turnuvası düzenlendik. Ülke genelinde hızla yayılan okçuluk sporu Gaziantep'imizde de ilgi ile takip edilen bir spor dalı haline gelmeye başladı. Düzenlediğimiz turnuvaya 130 sporcu katılım sağladı. Tüm sporcuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.