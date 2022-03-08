Şahinbey'de Oryantiring turnuvası

Şahinbey Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Okul Sporları Oryantiring il birinciliği. küçük, yıldız, genç A, genç B olmak üzere kız ve erkek 8 kategoride Yeşilvadi Millet Bahçesinde yapıldı. 250 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalar verildi.

“Sporcuları tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, gençlerin spor yapması için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Gençlerimiz ve çocuklarımız için düzenlediğimiz sportif etkinliklerimiz devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Yeşilvadi Millet Bahçemizde 250 öğrencimizin katıldığı Oryantiring turnuvası düzenledik. Gençlerimizin oldukça eğlenceli vakit geçirdiği turnuvada amacımız gençlerimize spor yapma bilincini aşılamak. Bunun içinde gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin yapımını sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.