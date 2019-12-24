Şahinbey'de şanlı destana yakışır kutlama

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu, destansı mücadeleye yakışır bir şekilde kutladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kırkayak Parkında bulunan anıtta, Kilis yolu üzerinde bulunan Şehit Şahinbey'in mezarında ve Şıh Cami bahçesinde bulunan Şehit Karayılan'nın mezarının başında anma törenleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği kutlama etkinlikleri Kırkayak Parkı'nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Düzenlenen törene,Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katılırken protokol üyeleri anıta çelenk bıraktı.

Şahinbey anıldı

Kırkayak Parkında düzenlenen törenden sonra anma programı Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey'in anıt mezarında devam etti. Antep Savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anılırken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahin Bey'in anıt mezarına çiçek koydu. Tören de ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Karayılan ziyaret edildi

Şahinbey Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet'in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

Gaziantep savunması Dünya'da EŞİ benzeri görülmemiş bir mücadeledir

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını ifade ederek; “Gaziantebimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutluyor, bu uğurda canlarını seve seve feda eden başta Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan, Özdemir Bey olmak üzere, 6.317 şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Antep savunması dünyaya destan olmuş, şanlı bir savunmadır. Yokluk veimkansızlıklar içerisinde iman varsa, imkan da vardırın tezahürü olarak, bir şehrin top yekun mücadelesidir bu savunma. Antep savunması, acı zerdali çekirdeği yiyerek, birkaç gün daha hayatta kalarak, düşmanla mücadele etmenin adıdır. Tankı, topu olan düşmana karşı, sahan bombası yaparak, ‘taktakı' ile kendi icadıyla düşmana karşı koyan, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla mücadele veren ve bu uğurda şehrin 3'te birini 6.317 kişiyi şehit veren şehrin adıdır. Allah ecdadımızdan razı olsun, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu savunmaya karşı, ‘Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar' sözleriyle bu savunmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır” diye konuştu.