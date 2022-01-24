Şahinbey'de sokaktaki vatandaşlara sıcak çorba

Şahinbey'de 15 ayrı noktada kurulan çorba evlerinde, soğuk kış günlerinde insanların içini ısıtacak hizmet veriliyor. Her sabah 15 ayrı noktada toplam 8 bin 500 kişilik sıcak çorba ikrami yapılıyor.

Yoğun kar yağışı sonrasında soğuyan havalarda Şahinbey Belediyesi öğrencilere, işyerini açmaya giden esnafa ve vatandaşlara çorba ikramında bulunarak içlerini ısıttı. Şahinbey Belediyesi soğuk kış gününde ilçenin 15 ayrı noktasında çorba ikramında bulunuyor.

"Soğuk havalarda vatandaşın içini ısıtıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin 15 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, “Çorba ikramı, Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz bir uygulama. Her sabah 15 ayrı noktada 8 bin 500 vatandaşımıza çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Özellikle hastaneye, okula ve sabah işe giden işçilerimizin yoğun olarak kullandığı bölgelerde dağıtım yapıyoruz. Kar yağışının etkisi ile birlikte havalar iyice soğudu. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımız ikram ettiğimiz sıcak çorbalar ile içlerini ısıtıyorlar. Bu gün olduğu gibi yarın da hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorba evlerinden çorba alan vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, “Soğuk kış ayında yapılabilecek en güzel hizmetlerden bir tanesi. Başkanımız bizleri düşünerek, içimizi ısıtan çorbalar ikram ediyor. Biz Şahinbey Belediye Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz. Çorba ikramı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.