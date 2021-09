Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor

Gaziantep'te lise ziyareti yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, öğrencilerle penaltı atışı yaparak, masa tenisi oynadı. Tahmazoğlu, ilçede 215 halı saha ve basketbol sahası yaptıklarını hatırlatarak, sporla iç içe bir nesli yetiştirmek istediklerini söyledi.

Feridun Aykanat Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle penaltı atışı yapıp masa tenisi oynadı. Sık sık gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek masa tenisi, halı sahada penaltı atışı, basketbol, ok atışı yapan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 215 tane halı saha ve basketbol sahası yaptıklarını belirtti. Her fırsatta kendisinin de spor yaptığını belirten Tahmazoğlu, spora ve gençlere verdiği desteği yaptığı hizmetlerle ortaya koyduklarını ifade etti. an Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporla iç içe sağlık bir nesil yetiştirmek amacıyla ilçenin hemen her yerinde spor alanları oluşturduklarını da anlatan Tahmazoğlu, "Spor yapmak adına tesisleşmek çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapabilmeleri için parklarımıza, okul bahçelerimize 215 tane halı saha ve basketbol sahası yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin yapmış olduğumuz tesislerde spor yapması bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.