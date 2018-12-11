Şahinbey'de Tekstilkent esnafına müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde yaptırılan önemli projelerin biri daha hizmete giriyor. Şahinbey İlçesi'nin gelişen mahallerinden olan Tekstilkent Mahallesi için Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve üstü meydan olarak kullanılacak olan 3 katlı otopark çalışması inşaatı tamamlandı.

"Bölge ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tekstilkent Mahallesinin önemli ihtiyaçlarından olan otopark inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Gaziantep'teki bütün penyeciler ve trikotajcıların üretim merkezi olacak olan Tekstilkent Mahallemiz hızla gelişiyor. Biz de bu yapılaşmaya uygun olarak, bu mahallemizde gerekli çalışmaları yaptık. Aynı zamanda bu bölgede ihtiyaç duyulan ve 13 bin 395 m2 alan üzerine kurulan 3 katlı otopark inşaatımızda tamamlandı. Otoparkın üstü de buraya yapılan caminin meydanı olacak. Amacımız bu mahallemizi her yönüyle geliştirmek. Gaziantep'in ticaretine, ekonomisine ve esnafına ciddi bir katkı sağlamak istiyoruz" dedi.