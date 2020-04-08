Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan sosyal tesislerde eğitim gören öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında internetten canlı yayında eğitim görmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi öğrencilerine sınıf ortamını aratmadan eğitimine devam eden eğitimciler, canlı yayında öğrenciler eğitim veriyorlar. Yayına bağlanan öğrenciler sınıf ortamında olduğu gibi öğretmen ile birlikte ders işlerken akıllarına takılan soruları da sorup cevap alabiliyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle eğitime uzaktan erişimlerle devam edildiğini ifade etti. Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitme ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Korona salgını nedeniyle ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde öğrencilerimiz uzaktan eğitimle ders çalışabiliyorlar. Şahinbey Belediyemize bağlı sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin eğitimlerinin devamını sağlamak adına öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden eğitim veriyorlar. Bunun yanı sıra internet üzerinden canlı bağlantılar ile ders verilip sorular soru biliyorlar. Böylece öğrencilerimiz eğitimlerine ara vermeden destek oluyoruz” dedi.