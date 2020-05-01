Şahinbey'de vatandaşlara reyhan çiçeği dağtıldı

Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlarına ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Çiçeklerin Şahinbey Belediyesi bünyesindeki serada yetiştirildiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçeklerimizi, parklarımızın, bahçelerimizin, süslemesinde kullanıyorduk. Vatandaşlarımızın da balkonlarını süslemelerine yardım etmek için daha önceki yıllarda olduğu olduğu gibi bu yılda çiçek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve görevleri başında olan kamu çalışanlarına 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeğini saksılar içinde ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla çiçek yetiştirip yine vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.