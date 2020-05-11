Şahinbey'de vatandaşların 340 fırına borcu kapatıldı

Şahinbey Belediyesi, Osmanlı Devleti'nde hayırseverin, ihtiyaç sahibi insanların borçlarını kapattığı ve “Zimem Defteri” olarak isimlendirilen geleneği hayata geçirdi. Belediyenin girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında 340 fırın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katılımıyla ziyaret edildi. Fırınlarda, 7 bin 20 ailenin borcu hesaplandı ailelerin borçları ödendi.

Fırınların camlarına Zimem Defteri afişi asıldı

Ödeme yapılan fırınların camlarına, “Bu fırında vatandaşa ait olan tüm borçlar, 10.10.2020 tarihi itibariyle Şahinbey Belediyesi tarafından ödenmiştir” yazılı afişi asıldı. Ramazandaki yardımların yerine ulaştırılması ve yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntıya giren vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirilen projede, Osmanlı Devleti dönemindeki gelenek Zimem Defterinden esinlenildi.

Vatandaşın borçları ödendi

Çalışmalara bizzat katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey ilçemizde bulunan tüm fırınların tamamı, zabıta ekiplerimiz ve sosyal yardım ekiplerimiz tarafından ziyaret ediliyor. Burada vatandaşlara ait olan borçlar, defterlere kayıtlı borçların hepsi hesaplanıp, paraları Şahinbey Belediyemiz tarafından ödeniyor. Böylelikle hem Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz hem de vatandaşlarımızın esnafa olan borçlarını kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımıza daha önceden de destek olduk”

Belediyenin Zimem Defteri çalışmaların yanında, korona virüs salgınından etkilenen vatandaşları da yalnız bırakmadığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Biz zaten daha önce belediye olarak, 7 bin vatandaşımıza bin lira nakdi yardım yaptık. 3 ay önce de 750 lira yapmıştık. Bu süreçte iş yeri kapanan berber, kuaför, kahvahane, kıraathane, okul kantinleri, öğrenci servisleri ve benzeri işyerlerine biner lira nakdi yardım yapmıştık. Şimdi de vatandaşlarımızın fırınlara olan borçlarını kapatıyoruz” dedi.

Hem vatandaş hem esnaf sevindi

Şahinbey Belediyesi'nin fırıncılara yönelik başlattığı Zimem Defteri uygulamasından oldukça memnun olduğunu ifade eden esnaf , “Osmanlı döneminde yapılan Zimem Defteri uygulamasını Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'da gerçekleştirdi. Böylece hem vatandaş hem de esnaf sevindi. Vatandaşın borcu silindi bizlerin ise alamadığı paralar tahsil edilmiş oldu. Uzun süredir borcunu ödeyemeyen hatta borcu olduğu için fırının önünden geçemeyenler vardı. Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi'nin borçları ödediğini duyunca oldukça sevinip Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na dua ettiler. Bizde fırıncı esnafı olarak yapılan bu uygulamadan dolayı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'a ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.