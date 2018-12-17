Şahinbey'de voleybol turnuvası başladı

Şahinbey Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Şahinbey Belediyesi'nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 25 Aralık etkinlikleri kapsamında birlikte düzenlediği liseler arası Voleybol Turnuvası Akkent Spor Salonu'nda başladı. İl genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleşen turnuvada müsabakalar oldukça çekişmeli anlara sahne oluyor.

"Sporu destekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Gaziantep'in Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz liseler arası voleybol turnuvası okullarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak onlara destek verip, spora teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerin içerisinde olmasını ve spor yapmasını her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.