Şahinbey'de yem dağıtımı sürüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde başlatılan 7 bin tonluk yem dağıtımı ilçe kırsalındaki mahallerle devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatıyla hayvan üreticilerine yönelik başlatılan 7 bin ton yem dağıtımı sürüyor.

"Üretimi ve istihdamı arttırmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek “Üretim, istihdam ve ihracat Türkiye'nin kurtuluşu bu alanlarda. Üretimi her alanda teşvik etmemiz gerekiyor. Altı yıldan bu yana çiftçimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi desteklemek adına projeler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çiftçimize ilk destek vermeye başladığımız da bunu seçim yatırımı olarak düşünüyorlardı. Şahinbey Belediyesi olarak biz bu desteklerimizi altı yıldır çeşitlendirip ve artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.

Önemli destekler veriliyor

Verilen hayvan yemi desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Şahinbey Belediyemiz çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi her alanda destekliyor. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediyesi çiftçinin her zaman yanında

Tarım Kerdi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan Şahinbey Belediyesinin vermiş olduğu desteklerin geleneksel hale geldiğine dikkati çekerek, “Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel çiftçiye destek programında yine bir aradayız. İnanın bu konularla ilgili konuşacak çok bir şey de bulamıyoruz. Sağ olsun hepsini icraatlarıyla başkanım yapıyor. Şahinbey Belediyemiz 6 yıldan bu yana düzenli olarak çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek oluyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu

Hayvancılık için önemli destekler veriliyor

Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel, hayvancığın gelişmesi için verilen desteklerin önemli olduğuna dikkati çekerek “Şahinbey Belediye Başkanımız 6 yıldır çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destekte bulunuyor. Sadece hayvan yetiştiricilerine verilen yem desteği 38 bin tonu aştı. Verilen desteklerin hayvancılığın gelişmesi anlamında çok büyük faydaları var. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle imkânlar verilmiyor verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim” diye konuştu.

Burç Mahallesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.