Şahinbey'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 15 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edilirken, 2 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Şahinbey Belediyesi'nin, 2023 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Ahmet İnal, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Mehmet Yaşar Göktürk, Gamze Gül Günsoy, Hasan Şencan Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi. Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 05 Ocak 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.