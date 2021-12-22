Şahinbey'de Yeşilvadi'ye üst geçit

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yürüyen merdivenli üst geçit kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projeye daha imza atıyor. Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan yaya ulaşım sorunu, üst geçit ile ortadan kaldırılıyor. 5.20 metre yüksekliğinde ve 55 metre uzunluğundaki çift asansörlü üst geçit ayrıca Dumlupınar Mahallesi'nde yapılacak olan ve içerisinde halı sahalar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanlarının olacağı 45 bin 350 m2 alan üzerine yapılacak olan yeni parkı, Yeşilvadi Milletbahçesi'ne bağlayacak.

Vatandaşlarımız için çalışıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın hayatının kolaylaşması adına projelerin devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Daha önce 1 milyon 700 bin m2 alan üzerine kurduğumuz Yeşilvadi Millet Bahçesi ve 12 şeritli 12 km uzunluğundaki Yeşilvadi Bulvarı'na şimdi de 5.20 metre yüksekliğinde ve 55 metre uzunluğunda çift asansörlü üst geçit yapıyoruz. Bu üst geçit ile Dumlupınar Mahallesi'nde yapılacak olan yeni parkımızı Yeşilvadi Millet Bahçesi ile birbirine bağlamış olacağız. Yapılan üst geçit vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak adına çok önemli bir rol oynayacaktır. Üst geçidimizin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.