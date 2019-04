Şahinbey'de yetim çocuklar çifte bayram sevinci yaşadı

Şahinbey ilçesindeki yetim çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Yetim çocuklar ve yakınları, hem 23 Nisan'ı kutlamanın hem de gönüllerince oynamanın sevincini yaşadı.

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede yaşayan yetim çocuklar 23 Nisan kutlamaları kapsamında Şahinbey bölgesinde bulunan yetim çocuklar için Akkent Spor Köyünde etkinlik düzenledi. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Kutlamalara anneleri ile beraber gelen çocuklar sumo güreşi, canlı langırt, ok fırlatma ve spor oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdi. Etkinliğe katılan Şahinbey Belediyesi Mehmet Tahmazoğlu, çocuklarla beraber oyun oynadı. Çocuklarıyla beraber etkinliklere katılan anneler Şahinbey Belediyesine ve Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, “ Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Allah eksikliklerini göstermesin. Onların sayesinde çocuklarımızı böyle yerlere getiriyoruz. Bize ve çocuklarımıza çok iyi bir moral oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tahmazoğlu babamın yerini aratmıyor”

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun babalarının yokluğunu hissettirmediğini ifade eden çocuklar ise, “ Gerçekten çok mutluyuz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederiz. Babamız olmasa bile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu babamızın yerini aratmıyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. O olmasaydı bu güzel anları yaşayamazdık” şeklinde konuştu.

Tüm çocukların 23 Nisan çocuk bayramını kutlayan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum. Onların her zaman olduğu gibi neşeli olmalarını, çalışkan olmalarını istiyorum. Gördüğünüz gibi şuanda Akkent Spor Köyümüz içerisindeki etkinlik alanımızda çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar. Her türlü oyunu oynuyorlar. Hoşça vakit geçiriyorlar. Onların neşesi bizim neşemiz. Bu güzel günü çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum. Çocukların hepsi bizim çocuklarımız onların her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olmak bizim görevimiz. Onlara yardımcı olabiliyorsak, onları mutlu kılabiliyorsak bizde kendimizi mutlu atfediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.