Şahinbey'deki dev tesiste son aşama

Şahinbey Belediyesi tarafından Geylani Mahallesi'ne yaptırılan Geylani Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, tesis; yakın zamanda mahalle sakinlerinin hizmetine açılacak. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alana inşa edilen tesiste; pazar yeri, ticari alanlar, spor salonları, millet kıraathanesi düğün salonu ve zabıta birimi bulunuyor.

Mahallemize hayırlı olsun

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesi'ne modern bir tesis inşa ettiklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Yeni kurmuş olduğumuz mahallerden olan Geylani Mahallemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Alt katında Pazar yeri, üst katında kütüphane, spor merkezi, düğün salonları, ticari alanları ile birlikte mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayarak vatandaşımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tesisimizin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.