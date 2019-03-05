Şahinbey'den 300 bin adet fidan ve 3 bin 500 ton yem desteği

Burç Mahallesi'nde yapılan dağıtım törenine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Çiftçilere geçtiğimiz aylarda 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi bugün de çiftçilere 300 bin adet zeytin ve fıstık fidanı ile 3 bin 500 ton yem desteği sağladı. Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'nde yapılan dağıtıma katılan ve açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilere destek olmaya ve yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Burç Mahallesinde yapılan gerçekleştirilen 300 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı ile 3 bin 500 ton yem dağıtımı törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

"Gaziantep'te çiftçilere önemli destekler veriliyor"

Burada açıklamalarda bulunan ve Gaziantep'te belediyelerin çiftçilere önemli destekler verdiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, "Zaman zaman basından da takip ediyoruz. Gerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerekse de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hakkında tarımla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Biz de bunlarla onur ve gurur duyuyoruz. Gaziantep ne şansı bir ildir ki böyle belediye başkanlarına sahip. Kendilerini böyle bir dağıtıma vesile oldukları ve çiftçileri destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün çiftçilerimiz için 300 bin fidan ve 3 bin 500 ton yem dağıtımı yapıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Hayvan yetiştiricilerimiz bizden yem talebinde bulunmuştu. Bugün onlar için 300 bin fidan ve 3 bin 500 ton yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz bizden zeytin ve fıstık fidanı istediler ve onlar için bunu da kabul ettik. Baş üstüne diyerek hemen anlaşmamızı yaptık. Şuan burada Türkiye'nin en kaliteli yemini yani geçtiğimiz yıl dağıttığımız yemin aynısını, en kaliteli yemi getirdik. Bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Dağıtımları da çiftçimizin ayağına getiriyoruz. Böylece 3 bin 500 ton yemimizi dağıtıyoruz. Yine geçen yıl alamayanlar için zeytin fidanı ve fıstık talebi olanlara da fıstık fidanı dağıtıyoruz" diye konuştu.

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan çiftçiler de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, 300 bin adet zeytin ve fıstık fidanı ile 3 bin 500 ton yem desteğinin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından tırlarla Burç Mahallesi'ne getirilen fidanlar ve yemler çiftçilere dağıtıldı.