Şahinbey'den 475 bin 300 boyama seti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazolu öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaptığı projelerle eğitime önemli destekler sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okulların açılmasına sayılı günler kala okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 adet boyama seti dağıtılacağının müjdesini verdi.

“Çocuklarımızın mutlu olması bizi mutlu eder”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitim için, eğitim seti ve boyama seti hediye ettiklerini belirterek, “2022-2023 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 adet boyama seti dağıtımı gerçekleştireceğiz. Minik öğrencilerimize ve gençlerimize eğitiminde destek olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler yapmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılımızın öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.