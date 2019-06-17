Şahinbey'den bir ilk daha

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat edilirken Şahinbey Belediyesi de Türkiye'de bir ilk olan ‘Bankam Atık' projesini hayata geçirdi. ‘Atıklar Bankam Atık Noktalarında Altına Dönüşüyor' geri dönüşüm projesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Çevre bilinciyle hareket eden Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz aylarda yeşil düdük projesiyle gündeme gelirken, şimdi ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, ilçe genelinde ev ve iş yerlerindeki görei dönüşüm malzemelerini toplayarak getiren tüm vatandaşlara altın dağıtıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, Bankam Atık projesinin Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek, Şahinbey ilçesine yakışan bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Bankam Atık merkezlerinde çöplerini plastik, kağıt ve cam gibi cinslerine ayıran vatandaşlar hem atıkların geri dönüşümüne katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek olmak adına kendilerine Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Bankam Atık kartlarına yüklenen puanlar ile gram, çeyrek ve tam altın alarak ekonomik olarak kazanç sağlıyor.

Şahinbeyli vatandaşlar ev ve işyerlerindeki atıkların kendilerine belediye tarafından dağıtılan çöp poşetlerinde biriktirip Bankam Atık merkezlerine ulaştırıyor. Bankam atık merkezindeki görevliler getirilen atıkları tek tek tartarak vatandaşa belediyenin öncesinden dağıtmış olduğu Bankam Atık kartlarına puanlar yüklenmesi sağlanıyor. Bankam Atık kartı sahibi vatandaşlar bu yüklenen puanların 50 puan olmasıyla gram altın, 75 puana ulaştıklarına çeyrek 140 puanda ise yarım altın almaya hak kazanıyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına 2016 yılından itibaren 84 bin 573 ton karışık ambalaj atığını geri dönüştüren Şahinbey Belediyesi günlük 120 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Şahinbey Belediyesi öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve yaygınlaştırmak adına okullarda geçtiğimiz aylarda Yeşil Düdük Projesini başlatmıştı. Ziyaret edilen okullarda çevreye çöp atan vatandaşların düdük çalarak uyarılması noktasında 131 bin 703 öğrenciye yeşil düdük dağıtarak öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı. Ayrıca tüm okullarda öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatılarak boyama kitapçıkları dağıtıldı.

2023 hedefini yakaladık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak her gün 18 araçla 120 ton geri dönüşüm malzemesini yeniden ekonomimize kazandırıyoruz. Kağıt, pet şişe, cam ve diğer malzemelerin tamamı geri dönüşümle ekonomimize kazandırılıyor ve çevre kirliliğini de önlemiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yeni başlattığımız atıklarınız altına dönüşsün Bankam Atık projesi ile vatandaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde biriktirdiği geri dönüşüm malzemelerini Bankam Atık Noktalarına getiriyorlar. Burada malzemeler tartılarak teslim alınıyor ve kendilerine bir kart veriliyor. Verilen kartlara puan yükleniyor. Belli bir puana ulaşan vatandaşları altınla ödüllendiriyoruz. Böylelikle atıklarımız altına dönüşmüş oluyor. Türkiye'de ilk kez yapılan bu uygulama da Bankam Atık Noktalarını çoğaltarak geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması noktasında daha fazla geri dönüşüm malzemesi toplanacağını umuyorum. Ayrıca evlere dağıttığımız poşetleri ekiplerimiz tek tek topluyorlar. Böylelikle geri dönüşüm malzemelerinin toplanması konusunda günlük 120 ton gibi çok ciddi bir rakama ulaşmış olduk. Çevre Bakanlığının 2023 için koyduğu hedefi şuanda yakalamış durumdayız” diye konuştu.