Şahinbey'den İbn-i Sina Mahallesine yeni park

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İbn-i Sina Mahallesi bulunan 33 bin metrekarelik alana yaptığı yeni parkın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye yeni kazandırılan 33 bin metrekare alan üzerindeki park projesi, İbn-i Sina Mahallesi sakinleri için yeni bir yaşam alanı olacak.

“Şahinbey'e 640 tane park yaptık”

Şahinbey Belediyesi'nin durmadan ve yorulmadan hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 640 park yaparak, rekor kırıp Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesini yaptık. Gelişen ve yeni kurulan mahallelerimizde de park, yol, kaldırım ve sosyal tesis yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemizde park yapımına uygun olan bölgeleri sırayla değerlendiriyoruz. Bizim için en önemli hizmet, halkımızı mutlu edebilmektir. İbn-i Sina Mahallemize kazandıracağımız yeni parkımızın çalışmalarını, aralıksız bir şekilde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sürdürüyoruz. Çocuk oyun grubu, spor ve yürüyüş alanı, kamelyaların olacağı 33 bin metrekarelik yemyeşil parkımız, görsel anlamda da şehrimize çok yakışacak. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği, ferah ve güzel parkımız şimdiden İbn-i Sina Mahallemize hayırlı olsun'' ifadesini kullandı.