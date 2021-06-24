Şahinbey'den kadın çiftçi ve besicilere 6 bin 800 çizme

Hayvan yetiştiricilerine 24 milyon 325 bin kilogram yem, 3 bin 656 adet büyük ve küçükbaş hayvan, 242 adet süt sağım makinası dağıtıp, 46 köyün 38 milyon 245 bin metrekare mera alanını gübreleyerek yeni otların yetişmesini sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şimdi de kadınların ahırlar da giymesi ve kışın ayaklarının üşümemesi için 6 bin 800 çift çizme dağıtıyor.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz"

Osmanlı Mahalle Muhtarı Arif Durmaz, verilen desteklerle köylünün yüzünün güldüğünü belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun vatandaşa vermiş olduğu destekler takdire şayan. Çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz verilen desteklerden memnun. Başkanımızın sayesinde çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin yüzü güldü. Çiftçiye arpa-buğday tohumu, gübre, zeytin-fıstık fidanı, meyve, sebze fidesi, mercimek, yonca ve silajlık mısır tohumu dağıttı. Hayvan yetiştiricilerine küçükbaş-büyükbaş hayvan, meralara gübre, su kuyusu, hayvan yemi, süt makinası verdi. Şimdi de kadın çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine çizme hediye ediyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu çizmelerden alan Züleyha Gökbulut, “Şahinbey Belediyesi köyümüzün yollarını yaptı, küçük-büyükbaş hayvan ve yem verdi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu işlerimizde kolaylık olsun diye bizlere süt sağım makinası ve çizme verdi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Gülizar Yalçın, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, bizlere babanın oğula yapmayacağı desteklerde bulundu. Onun sayesinde yoksulların yüzü güldü. Bizlere hayvan, yem, süt sağım makinası verdi. Şimdi de kadınlara çizme hediye ediyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.