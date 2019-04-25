Şahinbey'den kitap okuma yarışması

Yarışma kapsamında yapılacak sınav sonrası dereceye giren öğrencilere ise bisiklet, eşofman takımı ve şehir dışı gezisi gibi ödüller verileceği vurgulandı.

Şahinbey Belediyesi okuma seferliği başlatarak Şahinbey bölgesindeki okullara toplam 2 buçuk milyon kitap desteği sağladı. Sağlanan kitap desteklerinin ardından aralıklarla kitap okuma yarışması düzenleyen Şahinbey Belediyesi yapılacak sınav sonrası dereceye giren öğrencilere ise bisiklet, eşofman takımı ve şehir dışı gezisi gibi ödüller verileceği vurgulandı.

Gaziantep'te öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma sayısını arttırmak isteyen Şahinbey Belediyesi bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar Şahinbey bölgesindeki okullara 60 adet zenginleştirilmiş kütüphane yapan belediye, 2 buçuk milyonu aşkın kitap dağıtımını da tamamladı. Proje kapsamında yer alan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle sohbet ederek yarışma konusundaki düşüncelerini sordu. Burada açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve her evde bir kütüphane oluşmasını sağlamak için lise ve ortaokul öğrencilerimize birer tane kitap hediye ediyoruz. Şuana kadar 2 buçuk milyon kitap hediye ettik. Bu ay öğrencilere dağıttığımız kitaplardan da yarışma yapıyoruz. Bu yarışmanın sonucunda dereceye giren öğrencilerimize bisiklet, eşofman takımı ve şehir dışı geziler gibi ödüller veriyoruz. Bu yolla öğrencileri okumaya teşvik ediyoruz. Katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Okumak kadar güzel bir şey yok bunu unutmasınlar. Zaten dinimizin ilk emri de okudur. Bu nedenle okuma sayısını arttırmak için yeni millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler açarak öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bunun için de okullarımıza 60 adet zenginleştirilmiş kütüphane yaparak çok sayıda kitap desteği sağladık" diye konuştu.