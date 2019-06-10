İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahinbey'den Mavikent'e yeni tesisler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan sosyal donatıların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yapılan sosyal donatıların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde ilçeye kazandırılan Mavikent Mahallesi'nin gelişimi hızla devam ediyor. Cami, okul, park gibi ihtiyaçların karşılanmasının ardından sosyal donatı alanlarının yapım çalışmaları hızla sürüyor.


"Mavikent evladımız gibi"


Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nin hızla büyüdüğünü belirterek, “Mavikent Mahallemiz bizim evladımız gibi. Sıfırdan kurduğumuz ve büyüttüğümüz bir mahallemiz. Mavikent Mahallemiz hızlıca büyümeye devam ediyor. Bu bölge içerisinde park, sosyal tesis, cami, pazar yeri ve konutlar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımız ve valiliğimiz yine bu bölgeye okullar inşa etti. Şahinbey Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi de bu bölgeye yapıldı. Şimdi de bu bölgenin ihtiyacı olan düğün salonu, eczane, sağlık ocağı şu anda tamamlanmak üzere ve inşallah çok yakın bir zamanda bunlarda faaliyete geçtiği zaman burası ayrı bir ilçe gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanları ile beraber modern bir yaşam alanına dönüşmüş olacak. İnşaatı devam eden tesislerimizi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.