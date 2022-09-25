Şahinbey'den şehitlere vefa

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılında başlattığı ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesinde toplam 145 bin 227 kişiyi ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi, Çanakkale'deki 4 şehitliğin ihyasını da gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun gazi torunlarını ecdadın destansı mücadelesini yerinde görmeleri için başlattığı ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi ile bugüne kadar 145 bin 227 kişiyi Çanakkale'ye uçakla götürdü. Şahinbeyliler, 'Çanakkale geçilmez' dedirten ecdadın mezarlarını ziyaret ederek, mücadele ruhunu yakından anlama fırsatı buldu. Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile Çanakkale'deki 4 şehitlik ihya edilerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açıldı.

"Şehitliklerimizin ihyası bizim için çok önemli"

Şehitliklerin ihyasına büyük önem verdiklerini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kahramanlıklarıyla tarihimizin akışını değiştiren, ülkemizin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden ecdadımızın şehitliklerine ilişkin 'ihya çalışmasını' tamamladık. Öncelikle söylemek isterim ki bizlere bu cennet vatanı emanet eden ecdadımıza ne yapsak az. Şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şehitliklerimizin, 'vahdetin' yani 'bir olmanın' sembolü olan servi ağaçları ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Çanakkale ruhunu teşkil eden Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıç Dere'deki 4 şehitliğimizde Şehitlik Yönetmeliği'nde belirtilen modeli kullandık. Tasarımında ay-yıldız ile Allah'ın 99 adından biri olan her şeyi gören ve her şeye şahit olan anlamındaki 'Eş-Şehid' ismini nakşettik. Buna karşılık harp meydanında yaşanan kahramanlıkları düşünerek; şehitlerin şehit düştükleri yere 'kefenlenmeden mevcut üniformalarıyla defnedilmelerini' temsil eden bir düzeni tercih ettik. Çanakkale Savaşlarının dönüm noktası olan bu yerlerde, hem yokluk hem de 7 cihana karşı savaşan kahraman askerlerimiz bize kutlu bir vatan ve şanlı bir tarih bıraktılar. Süngü Bayırı Şehitliğimizde 589 askerimiz, Albayrak Sırtı Şehitliğinde 968 askerimiz, Kılıç Bayırı Şehitliğinde bin 131 ve Kılıç Dere'de 41 şehidimizin olduğunu biliyoruz. Toplamda burada yatan 2 bin 729 şehidimizin kayıtlarına ulaştık. Evlatları olan ailelerden özellikle bu ziyarete çocuklarını da getirmelerini ve şanlı tarihimizi onlara anlatmalarını rica ediyorum. Tarihe yönelik bu görevimizi yerine getirmede bizlere desteklerini esirgemeyen Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu millet büyük bedeller ödedi"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, egemenlik için bu milletin büyük bedeller ödediğini ifade ederek, "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına adıyla ortaya koyulan güzel bir çalışmanın meyvesini yaşıyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Uzak diyarlarda olmasına rağmen Çanakkale ruhunu yaşayan, yaşatmak için büyük bedeller ödeyen ve adımlar atan çok kıymetli çalışmalara öncülük yapıyorlar. Burası çok özel bir toprak. Çanakkale'mizle özel bir gurur duyuyoruz. Türkiye bir kitap olsa önsözü her zaman Çanakkale olur diyoruz. Burada Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i omuz omuza Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir demek için büyük bedeller ödedi" diye konuştu.

"Şehitlerimize çok şey borçluyuz"

Gençlerin milli duygularla yetişmesi için Çanakkale ziyaretlerini devam ettireceklerini ifade eden Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Allah şehitlerimizden razı olsun. 14-15 yaşındaki daha çocuk yaştaki gençlerimiz vatan, düşman tarafından çiğnenmesin diye canlarını seve seve feda ettiler. Onlara şükran ve minnet borçluyuz. Onlar adına ne yapabiliriz düşüncesiyle Alan Başkanlığıyla yaptığımız görüşme sonrasında henüz ihya edilmemiş 4 tane şehitlik olduğunu öğrendik ve Süngübayır, Kılıçbayır, Albayrak Sırtı ve Kılıçdere Şehitliklerinin ihyası ile ilgili çalışmalar yapıp ihya ettik. En azından şehitlerimiz için bir nebze de olsa borcumuzu ödeyebildiysek mutlu olacağız. En önemlisi ise yeni yetişen neslimizin bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi ziyaret etmesi ve bu vatanın kıymetinin bilinmesi için çok önemliydi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılında başlatmış olduğumuz ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemizde 145 bin 227 vatandaşımızı uçakla Çanakkale'ye getiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu ziyaretleri devam ettirmek istiyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak, rahmetli Turgut Cansever'in dediği gibi ‘Şehirleri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri yok eder.' Biz de gençlerimizi imar ettiğimiz şehirlere ve ecdadına sahip çıksın diyerek şehitlikleri ziyaret ettiriyoruz. Bu da gençlerimizde yeni bir şuur oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle Çanakkale ziyaretlerimizi devam ettirip tüm gençlerimizi şehitlikleri ziyaret ettirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu tarihi gelecek kuşaklara aktarmalıyız"

Tarihi alanların aslına uygun bir şekilde korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, "Çanakkale ruhunun doğmuş olduğu bu toprakları, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan Gelibolu Tarihi Alan'ı aslına uygun bir şekilde koruyup kollayarak ve geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmaya Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak kararlıyız. Çünkü bu topraklarda çok büyük hatıralar var. Bu toprakların ihyasında toprağın altında yatan o kefensiz kahramanların, uğruna şehit oldukları hilalin gölgesinde ebedi istirahatlerini yapmalarına vesile olan Şahinbey Belediyemize, Şahinbey Belediye Meclis Üyelerine, Şahinbey halkına ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale ziyaretleri için Gaziantep'ten Çanakkale'ye gelen öğrenciler ise “Bizler için hayal edilemeyecek bir ziyaret oldu. Ecdadımızın kitaplardan okuduğumuz mücadelesini daha yakından görme imkanı bulduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmasaydı biz buralara gelmenin hayalini kuramazdık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihya edilen şehitliklere karanfiller bırakıldı.