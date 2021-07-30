Şahinbey'den yeşil vatan için 27 bin ağaç desteği

Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçları yeniden canlandırmak için 27 bin adet ağaç gönderecek. 28 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde çıkan yangınlarda 4 kişi yaşamını yitirirken, ormanlar yanıp kül olurken, birçok hayvanda telef oldu. Şahinbey Belediyesi yaşanan bu üzücü olaylara duyarsız kalmayarak ormanların yeniden yeşermesi için 27.000 ağaç bağışladı. Şahinbey Belediyesi ayrıca Osmaniye'deki yangının söndürülmesi için destek gönderdi.

Yeşil vatan çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hainlerin ormanları yakarak acizliklerini ortaya koyduklarını belirterek, “Hainler, ormanlarımıza saldırmaya başladılar. Ancak, ormanlara yapılan saldırıyı millet olarak yine birlikte göğüsleyip, ülkemizi yeniden yeşillendireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak 27.000 adet ağaç bağışladık. Hem ormanlarımız hem de yangından etkilenen vatandaşlarımız için çok üzgünüz” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana 4 milyona yakın fidan dağıtımı ve diki gerçekleştirerek, Şahinbey İlçesi'ndeki yeşil alan miktarını 15 kat arttırdı.