Şahinbey'in her köşesi temizleniyor

Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışan Şahinbey Belediyesi, süreçte sağlık açısından büyük önem taşıyan temizlik çalışmalarını da yoğun bir şekilde yürütüyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat görev yapıyor. Rutin temizlik çalışmalarıyla birlikte diğer temizlik uygulamalarını da sürdüren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ekipleri kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrasında normal yaşama dönme sürecini hızlandıran Şahinbey Belediyesi özellikle temizlik anlamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

"Çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Şahinbey Belediyesi olarak depremin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak deprem süreci başladığı günden bu yana vatandaşlarımızın yanında olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan depremzede kardeşlerimize destek olurken bir yandan da rutin çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizde dâhil, ilçemizin dört bir tarafında temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.