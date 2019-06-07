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Şahinbey'in parkları doldu taştı

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan 607 park 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı.


Şahinbey Belediyesi tarafından 1 milyon 700 bin m2 alan üzerine yaptırılan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yeşilvadi Millet Bahçesi, Şahinbey Parkı ve Şelale Park Bayram tatilini Gaziantep'te geçirenlerin uğrak mekanı haline geldi. Havaların ısınması ile parklara koşan


vatandaşlar piknik yaparak bayram tatilinin tadını çıkardılar.


Parklarımız her yaş grubuna hitap ediyor


Mehmet Tahmazoğlu, havaların ısınmasıyla ve bayram tatilinde vatandaşların parkları doldurduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana yeşile önem verdik. 2009 yılından bu yana 607 park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Havaların ısınması ve 9 günlük Bayram tatilinde vatandaşlarımız parklara akın ettiler. Piknik alanları, oyun alanları ve spor alanlarıyla parklarımız her yaştan vatandaşımıza hitap ediyor. Parklarımız bu yaz ayında da çocukların, annelerin ve babaların en fazla zaman geçirdiği alanlar olacak” dedi.


Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler


Parklarda piknik yaparak aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, “Allah Başkanımızdan razı olsun. Şahinbey İlçemize çok büyük hizmetler yaptı. Bayram tatilimizi aile fertlerimizle değerlendiriyoruz. Aile büyüklerimizle bayramlaştıktan sonra kendimizi parklara attık. Güzel bir tatil geçiriyoruz. Parklarda çocuklarımız oynuyor bizlerde piknik yapıp sohbet ediyoruz. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na hizmetlerinden dolayı tekrar teşekkür ederiz” diye konuştular.

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