Şahinbeyli girişimciler sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB'in müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 176 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi İŞKUR ve KOSGEB'in müşterek düzenlediği proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 176 kursiyer daha sertifikalarını alarak iş dünyasına atılmak için ilk adımı attı. Kursiyerler 4 gün 32 saat eğitim alırken, ayrıca 20 TL de destek sağlandı. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Ülkemizin önü açık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın her alanda yanında olduklarını belirterek "Öncelikle tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra inşallah herkes kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olacak. Ayrıca başka insanlara da iş imkanı sağlayıp ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Girişimcilik önemli. Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 1.711 kişiye girişimcilik kursu verdik. Bunları KOSGEB ile iş birliği içerisinde yapıyoruz. Kursiyerlerimize meslek öğretirken ayrıca kendilerine 20 Tl de destek sağlanıyor. Ülkemizin gelişimi ve gidişatı umut verici. Geleceğe hep umutla bakıyoruz. 2023-2053-2071 hedeflerimiz var ve Türkiye'nin önü açık. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bizden çok daha güzel ortamlarda yaşayacaklar. Geçmiş yıllarda yaşadıklarımız ortada. O yıllara dönmemek için uzun vadeli planlar yaparak daha çok çalışmamız gerekiyor ” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kursiyerlere sertifikalarını verdi.