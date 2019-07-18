Şahinbeyli sporcu Gazaintep'in gururu oldu

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando takımı sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sivas da yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen 74 kg da Türkiye 3.üncüsü olarak Gaziantep'in gururu oldu.

"Şahinbey Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız"

Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 11 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlardan bir tanesi de Taekwondo. Hocamız bu anlamda önemli çalışmalar yapıp sporcular yetiştiriyor. Bunlardan birisinde Seydi Vakkas Dağdelen, sporcumuz daha önce gençler dünya şampiyonası milli takım seçmesinde 68 kg da 1.'lik, Yunanistan'ın Atina şehrinde 75 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası Başkanlık Kupası müsabakasın da kendi kategorisinde ki 200 sporcu arasında yine 1'lik elde ederken, Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlenen gençler dünya şampiyonasına katılarak bizleri gururlandırmıştır. Şimdi ise Sivas da yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 74 kg da Türkiye 3'üncüsü olarak bizleri gurulandırmıştır, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.