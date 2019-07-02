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Şahinbeyli sporcu, milli takım yolunda

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Şahinbey Belediyesi sporcularından Fatma Akyüz, aldığı dereceyle Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Şahinbey Belediyesi sporcularından Fatma Akyüz, aldığı dereceyle Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.


Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U 21 Karate Şampiyonası'na Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına müsabakalara katılarak 48 kg'da Genç Bayanlar kategorisinde 3'üncü olan Fatma Akyüz Mili takım seçmelerine katılmaya hak kazanarak kendine güvenenleri mahcup etmedi. Şampiyonaya katılan bin 600 sporcu arasında 48 kilogramda 3'üncü olan Fatma Akyüz, aldığı başarıyı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in destekleriyle kazandığını belirtti.

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