Şahinbeyli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün işitme engelli sporcularından Zehra Özbey Türkiye Şampiyonu olarak Şahinbey'in gururu oldu.

29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Mersin'de yapılan İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında şehrimizi ve Şahinbey Belediyesini başarılı bir şekilde temsil eden Zehra Özbey, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. 2009 yılında spor yapmaya başlayan ve judoya merak salan Zehra Özbey, çalışmalarının karşılığını madalyalarla aldı.

“Sporcumuzu tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zehra Özbey'i tebrik ederek, “İnsanın engeli zihnin de başlar. Zehra yıllardır hırs ve azimle çalışarak kulübümüze madalyalar kazandırdı. Son olarak 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Mersin'de yapılan İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Gururlandık”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Sporcumuz Zehra Özbey işitme engelli olmasına rağmen sekiz yıldan beri bu sporu yapıyor. Kendisi bizim milli sporcumuzdur. Aldığı başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Biz Şahinbey Belediyespor ve Şahinbey Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte her zaman, her koşulda sporcumuzun yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.