?ahinbeyliler raketlerini kurtulu? kupas? i?in sallad?

?ahinbey Belediyesi'nin her y?l geleneksel olarak d?zenledi?i, ?Kurtulu? Kupas? Masa Tenisi Turnuvas?? bu y?l da k?yas?ya m?sabakalara ev sahipli?i yapt?.

Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98'inci y?l? etkinlikleri kutlamalar? ?er?evesinde ?ahinbey Belediyesi, ?ahinbey ?l?e Milli e?itim M?d?rl??? ve Gaziantep Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl??? ile birlikte 10'uncu Kurtulu? Kupas? Masa Tenisi Turnuvas?'n? d?zenledi. O g?nden bu yana geleneksel olarak d?zenlenen turnuvaya bu y?l 492 sporcu kat?larak k?yas?ya m?cadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar verildi.

Turnuvam?z? geleneksel hale getirdik

Turnuvaya kat?lan sporcular? tebrik eden ?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu, 25 Aral?k Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?u etkinlikleri kapsam?nda her y?l masa tenisi turnuvas? d?zenlediklerini belirterek, ?Gazi ?ehrimizin Kurtulu? Sava??'nda g?sterdi?i destans? savunman?n ve d??man i?galinden kurtulu?unun 98'inci y?l d?n?m?n? b?y?k bir sevin?le kutluyoruz. Bu sebeple, ilkini 2010 y?l?nda d?zenledi?imiz turnuvam?z?n 10'uncusunu d?zenliyoruz. Turnuvam?z? geleneksel hale getirdik. Amac?m?z ?ocuklara ve gen?lere spor bilincini a??lamak, t?m tak?mlar? ve sporculara ba?ar?lar diliyorum. Bu vesileyle vatan savunmas? i?in canlar?n? feda eden ?ehitlerimizi minnetle an?yor, Gazilerimize ??kranlar?m?z? sunuyorum? diye konu?tu.

?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu turnuvaya kat?lan sporcularla masa tenisi oynad?.