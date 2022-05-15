Şahin'den 4 yıldır Gaziantep'te sergilenen bez bebekler için müze müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı'nda yerli ve yabancı sanatçıların yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanarak hazırladığı bez bebeklerin yıl boyunca sergilenebileceği bir müze kuracaklarını müjdeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde Anadolu El Sanatları Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander) iş birliğinde 4. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı Sergi Açılışı ve Sertifika Töreni Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde düzenlendi.

Etkinlikte Başkan Şahin ve protokol Litvanya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ardahan, Sivas, Antalya, Balıkesir ve Gaziantep'ten Ezogelin Halk Eğitim Merkezi, Nural Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü, Oğuzeli Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından (GASMEK) 20 usta elin hazırladığı bez bebekleri inceledi.

“Kendi bez bebeklerimizi yaparak kültürümüzü geleceğe taşımalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergi alanının gezdikten sonra yaptığı konuşmada bez bebeklerin örgüsünden kıyafetine birçok özelliği ile büyük bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, “Sergi alanını gezdiğimde gördüm ki hikayesi çok yoğun kültürel ögeleri içerisinde barındıran çok derin anlam taşıyan bez bebekler var. Bizimde bölge olarak kendi bebeklerimizi yaparak kültürümüzü geleceğe taşımalıyız. Kültür bir kimliktir. Kültür bizi anlatan çok önemli bir gelenektir. Ezogelin dediğimiz bez bebeklerin de bir hikayesi var. Ezogelin demek Barak demektir. Biz şu anda kutnuyu modernize ederek bir tasarıma dönüştürüyoruz. Önceki gün Fas'taydım Marakeş'te takılardan bir müze yapılmış. Her bir takının bir başka hikayesi var. Dünyanın en fazla ziyaret edilen 6'ncı şehri. Dolayısıyla farkınızı ortaya koyarsanız bunu iyi bir şekilde müzeleştirirseniz şehri ciddi bir şekilde cazibe merkezine dönüştürebiliyorsunuz. Gaziantep bir taraftan sanayisiyle bir taraftan kültür ve sanatıyla bir taraftan da eğitimiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu bir ekip işidir. Valimizle bir projemiz var, buradaki bez bebeklerin içerisinde olacağı Türkiye'den birçok kültürü içerisinde barındıracak bir müze yapacağız” dedi.

“Bez bebekler kültürel açıdan önemli bir değere sahip”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak ise, Gaziantep'in Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde sergilenen bez bebeklerin kültürel açıdan önemli bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu El Sanatları Yaşatma ve Geliştirme Derneği 2. Başkanı Mehmet Orhan Çakıroğlu da bez yurt içi ve yurt dışından gelerek çalıştaya katılım sağlayan bez bebek sanatçılarına teşekkürlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Vali Gül ve AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, 20 bez bebek sanatçısına teşekkür belgelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.