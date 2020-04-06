Şahin'den berat kandili mesajı

Başkan Fatma Şahin mesajında, İslam'da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen ve mübarek “Üç Aylar” içerisinde rahmet ve arınma günü olan “Berat” gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini belirten Şahin, “Toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti her zaman bizlere hatırlatan mübarek kandil gecelerimizin insanımıza daima birliği ve kardeşliği hatırlatması çok önemlidir. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlar. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır” şeklinde konuştu.

Farklılıkların toplumlara daima zenginlik getirdiğini aktaran Şahin, “Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Berat gecesi hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır. Rahmetin yeryüzünü kapladığı bu geceyi en güzel şekilde idrak ederek, kırgınlık, dargınlık ve üzüntüleri sona erdirmeliyiz. Berat gecesinde kalplerimizi, gönüllerimizi ve ellerimizi semaya açarak yakarmalı, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.