Şahin'den Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'ne ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu bildirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Dünya'nın en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nın, en yüce destanların yazıldığı muharebe meydanı olarak tarihteki yerini aldığını, tüm yoksunluklara rağmen Türk milletinin neler yapabileceğini tüm dünyaya ispatladığını kaydetti.

Bugün dahi dillerden düşmeyen bu zaferin, tarihin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatanını korumaya çalışan Türk milletinin gösterdiği eşsiz bir mücadele olduğunu vurgulayan Şahin, “Destanlar yazan kahramanlarımız, canlarını seve seve feda etmiş; verdikleri mücadelelerle tüm dünyaya örnek olmuşlardır. Adını tarihe yazdıran bu zafer, askerlerine ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin, analarımızın, bacılarımızın top yekûn Türk milletinin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, insanların şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zaferin, İstiklal Harbine ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu aktardı.

Şahin, “Çanakkale geçilmez” dedirten ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisi, bizlere emanet edilmiş olan bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte, aynı şuur ve sadakatle sahip çıkılacağının da güvencesidir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bilinmeli ki, geçmişten ibret alarak Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Böyle bir geçmişin varisleri olmanın haklı gururuyla başımız dik, alnımız açık bir şekilde onları her an hayırla ve minnetle yad ediyor, 104 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tarih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, bugünleri bize armağan eden kahramanlarımızı ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.