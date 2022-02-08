Şahin'den çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara tam destek

TEMEV Başkanı Metin Atamer ve Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. “Yeşil Şehir” unvanını alan Gaziantep'in diğer şehirlere çevre ve iklimdeki hassasiyetiyle örnek olması için başlatılacak eğitim seferberliğine Başkan Şahin tam destek verecek.

Başkan Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Gazi şehirdeki çocuklarda çevre ve iklim bilincinin oluşturulması için atılacak her türlü adımda TEMEV ve Küresel Denge Derneği'nin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi. Şahin, “Enerji AŞ, Bilişim AŞ'den dijital alt yapıya destek hususunda kadromuz taleplerinizi karşılayacak. Çevre ve iklim hassasiyetinin artırılması amacıyla çocuklar ve gençler için hazırlanacak eğitsel oyunların oluşumunda belediyemiz, üzerine düşen görevi yapacaktır” şeklinde konuştu.

"Ortak evimiz olan dünyayı koruma zamanı"

“Yeşil Şehir Gaziantep” olma yolunda büyük emek verildiğini ifade eden Şahin, “Sizden aldığımız bilgileri biz uyguluyoruz. Biz uygulamacı bir kurumuz. Sizlere bu konuda teşekkür ediyorum. Bilgi ekonomisini yeşil ekonomiye, ekonomiyi ekolojiye çevireceğiz. İnsani ve çevresel kalkınmayı birlikte yapacağız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerden gelen bilgileri çocuklarımıza aşılayarak, onların neden iklim elçisi olması gerektiklerini, doğayı, insanı koruması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Ortak evimiz olan dünyayı koruma zamanı. Dijital çağda akıllı şehir altyapısını oluşturmamız lazım ve sizlerin belirttiği gibi dekarbonizasyona geçmeliyiz. Bunu da beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi'nin rol model olması gerektiğini düşünenlerdeniz"

Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu da, projenin Türkiye'de ki iklim programlarının geliştirilmesi hakkında detaylı çalışmaları kapsadığını belirterek, “STK'lar olarak buradayız. Temiz Enerji Vakfı ve Küresel Denge Derneği, Avrupa Birliği'nden bir proje aldı. Gaziantep'te de büyükçe de bir bölgesel eğitim programı düzenledi. Bugün burada hem belediyeler hem STK'lar hem de üniversiteler ‘Nasıl iklim değişikliği ile mücadele ederiz?' tartışması yaptılar. Başkan Fatma Şahin'in zaten Gaziantep'in iklim değişikliğine dayanıklı olması için çok fazla adımları var. Başkan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi'nin rol model olması gerektiğini düşünenlerdeniz” ifadelerine yer verdi..

TEMEV Vakfı Başkanı Metin Atamer ise misafirperverlik için Başkan Şahin'e teşekkür ederek, “Biz müşterek yapılan çalıştayda toplumun daha çok iklim ve çevre bilincinin gelişmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Örnek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve çevresinin Türkiye'ye daha olumlu ve verimli yol açmasını diliyoruz” dedi.

Türkiye'de Sivil Toplumun Desteklenmesi-Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteğini alan, TEMEV liderliğinde ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde yürütülen “Yerelden Ulusala İklim Ağı” projesi Türkiye'nin 13 bölgesinde iklim değişikliği konulu eğitimler düzenliyor. Bu doğrultuda eğitimlerin 10'uncusu Gaziantep'te gerçekleştirildi.