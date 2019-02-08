Şahin'den GAZİULAŞ çalışanlarına yüzde 34 zam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Öztaşıma İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme gereği Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ) yüzde 34 zam aldı.

Şato Restoranda düzenlenen imza töreninde çalışanlara seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Aileler, çocuklar, kadınlar, canlar size emanet. 2 milyonun emanetini size yükledik. Yük ağır. Peygamberimizin en büyük emanetidir, işi ehline vermek. Arkadaşlarıma talimat verdim, işçinin alın teri kurumadan hakkını verin. Maaşınızı zamlı alacaksınız. Kalkınma adaletle olur. 2 milyon kişinin emaneti verdiğim direksiyondaki kişiye adaletli davranmanız gerek. Geldiğimiz noktada sonuç; yüzde 34 zam aldınız, hayırlı uğurlu olsun. Öz Taşıma-İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay bana dedi ki: Başkanım şu ikramiye işini de halledin. Lafı mı olur? Onu da verdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GAZİULAŞ çalışanlarından övgüyle söz eden Şahin, “Verdiğim sözleri yerine getirmem gerek. ‘Söz namustur' diyor Cumhurbaşkanım. Ağızdan söz çıkmışsa gereğini yapmak gerek. 2016'da darbe yaşattılar hainler bize. Ben İstanbul'dayım. İlk talimatım tugayın önüne iş makinaları ve otobüsleri yığın dedim. Gaziantep'te ilk hareketi sizler yaptınız, örnek oldunuz. Vatan, ezan, al bayraklı bayrak için canımız feda dediniz. Şahinbey'in, Şehitkamil'in torunlarısınız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da yapılan çalışmalardan ve seçim sonrası yapılacaklardan bahsetti.

GAZİULAŞ çalışanlarının iyileştirilen şartlarını anlatan Cihan, gelecek dönemde daha çok iş yapacaklarını belirtti.

Öz Taşıma-İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay ise Başkan Şahin'e teşekkür ederek, sözleşmenin iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Toplu iş sözleşmesi sonrası büyük bir sevinç yaşayan GAZİULAŞ çalışanları, Başkan Fatma Şahin'e sevgi gösterisinde bulundu.