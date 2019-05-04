Şahin'den Ramazan ayı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının, komşulardan başlayarak, Dünya'nın herhangi bir köşesinde zorluk içerisindeki Müslümanlara yardım eli uzatmak, onların ihtiyaçlarını temin etmeye gayret etmek ve yüce rabbinin rızasını dileyen herkes için büyük bir fırsat olduğunu bildirdi.

On bir ayın Sultanı Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, tüm İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yılın teması olarak belirlenen “İnfak Kalpleri Birleştirir” vurgusunu hatırlatan Şahin, “Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın kilit kavramlarından olan ‘infak' ve ‘Ramazan' birbiriyle bütünleşen iki yüce değer olarak, bu yıl oruç ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize mihver olacak” ifadelerini kullandı.

Şahin, insanlık alemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının özel bir önem taşıdığını aktardı.

Şahin, mesajında, “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olarak adlandırılan bu ay içinde Ramazanın bolluk ve bereketiyle kuracağımız iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır. Komşumuzdan başlayarak, dünyanın herhangi bir köşesinde zorluk içerisinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların ihtiyaçlarını temin etmeye gayret etmek yüce Rabbinin rızasını dileyen herkes için büyük bir fırsattır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadet ve duaların, yüreklerimizde gürleyen şefkat ve merhamet duygularımızın en yakın çevremizden başlayarak bütün yurdumuza ve insanlık alemine uzanan hoşgörü iklimine dönüşeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle sevgili hemşehrilerimin, mübarek ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın memleketimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış, adalet ve özgürlük getirmesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.