Şahin'e köylülerden sevgi seli

Büyük bir coşkuyla karşılanan Şahin, köy halkına çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şahin, “Bizi muhabbetle ve sevgiyle ağırlayan köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. Kalbi yakınlığı bilmeyenler bol keseden atıyorlar, köylülerimiz, ne diyorsa, biz de odur” dedi.

Hafta sonunu Şehitkamil ilçesine bağlı Acaroba, Erikli ve Göksuncuk kırsal mahallelerini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Fatma Şahin, 2014-2018 yıllarında köylere dönük yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını anlattı.

"Tüm zorluklara göğüs gerdik"

Türkiye'nin 17 yıl içerisinde önemli bir noktaya geldiğini belirten Şahin, “Kalkınma yerelde başlar dedik, işimiz hizmet gücümüz millet dedik, daima millet daima hizmet dedik, durmak yok AK Parti'yle yola devam dedik. Birlikte tüm zorluklara göğüs gerdik, yılmadık ve başardık. Her gittiğim yerde sizlerin taleplerini not alıyorum, imkanlar ölçüsünde taleplerinizi yerine getiriyoruz. Birileri talimatı bir yerlerden alıyor, biz ise sizin gözünüzün içine bakıyoruz. Aramızdaki fark bu. Köylülerimiz ne diyorsa, biz de odur, kalbi yakınlığı bilmeyenler bol keseden atıyorlar. En büyük cevabı sandık verecektir. Kim halkın başkanıymış gösterecekler. 1 Nisan'da ustalık dönemi başlayacak. Su medeniyettir, yol medeniyettir artık bunların hepsini aşacağız. Köylerimizin en büyük ihtiyacının yol olduğunu biliyorum, güçlü desteğinizle hep birlikte bu meseleyi aşacağız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Gücümüzü kadınlarımızdan, kardeşlerimizden, gençlerimizden alıyoruz. Arkamızda Şahinbey'in torunları var, arkamızda Şehitkamil'in torunları var, üzerimizde hak, yanımızda halk var” diye konuştu.

Köylü kadınların yoğun ilgi gösterdiği Fatma Şahin, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.