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Sahte alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gaziantep’te sahte alkol üretimi yapan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Gaziantep'te sahte alkol üretimi yapan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş Mahallesinde bir ikamette sahte alkol imal edilip satışının yapılması üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, ikamette 600 litre etil alkol, bin 400 adet alkol şişesi ve çok sayıda etiket ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan C.Y isimli şüpheli hakkında yasal işlemlere devam ediliyor.

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