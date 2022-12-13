Sahte alkolden Gaziantep'te 1 kişi öldü

Gaziantep'te 47 yaşındaki üç çocuk babası bir adam, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki üç çocuk babası Mehmet Ali Uğur, dün akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Durumu kötüleşen Uğur, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle komaya girdiği belirlenen Mehmet Ali Uğur, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uğur, sabah saatlerine doğru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Ali Uğur'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.