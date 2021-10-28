'Saklı Yüzler Bosna” 29 Ekim'de vizyonda

Kosovalı diş hekimi Gökhan Tunalıgil, kardeşi Ayhan Tunalıgil'le beraber hayata geçirdiği film projesi “Saklı Yüzler Bosna”, seyirciyle buluşuyor. Bosna'daki insanlık dramını beyazperdeye taşıyacak film, 29 Ekim'de vizyona girecek.

Gökhan Tunalıgil'in başrolünü üstlendiği, Ayhan Tunalıgil'in senaryosunu yazdığı ve Haktan Özkan'ın yönetmenliğini yaptığı “Saklı Yüzler Bosna” için geri sayım başladı. Yapım, 29 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Gökhan Tunalıgil, filmin büyük bir insanlık dramını beyazperdeye taşıyacağını söyledi.

Tunalıgil, "Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne? Bosna savaşına ait en can alıcı ve en can yakıcı sözdür bu. Peki, küçük bir çocuğun korkuyla bu kelimeleri söylemesine yol açanlara ne oldu? Koca bir hiç!” diyen Gökhan Tunalıgil, sözlerini şöyle sürdürdü, “Üst rütbeli askerler ve yetkililer yargılanırken, bazıları hala canını yaktıkları insanların arasında yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra soykırım sözcüğünün tam karşılığıdır Bosna Hersek, Saraybosna, Srebrenitsa" dedi.

Kirli ilişkiler ve onurlu bir direniş

Gökhan Tunalıgil, 1991-1995 yılları arasında yaşanan Yugoslavya iç savaşı hakkında ise, "General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu, ‘Akrepler' olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleriyle birlikte Srebrenitsa'ya ve oradaki sivillerin kanlarına girdi. İşin daha da vahim tarafı Birleşmiş Milletler'in Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olması, 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin sivil halkı herhangi bir baskına karşı korumaması, hatta Sırplara yardım etmesi. Bunlar insanlık adına daha büyük bir utanç olarak geçti. Bazı acılar var ki onları anlatmak için kelimeler yetmez. Lanetle karılmış cani ruhların tarih boyunca mazlumlara karşı işledikleri suçların cezalarını bu dünyada hiçbir hukuk sistemi veremez. ‘Saklı Yüzler Bosna' filmi bu cani ruhların savaştan sonra nasıl pervasızca ceza almadan yaşayabildiklerini, kirli ilişkileri ve adalet önüne çıkarmak için onurlu bir direnişi konu alıyor" diye konuştu.

Filmin konusu

Gökhan Tunalıgil'in 29 Ekim'de seyirciyle buluşturacağı “Saklı Yüzler Bosna” filminin konusu şöyle, Mirsad Cengiç ve Haris Spahiç, Aliya tarafından Yugoslav ordusuna yerleştirilmiş genç Boşnak subaylardır. Haris, Yugoslavya iç savaşında Sırpların Srebrenitsa'ya başlattığı Krivaya 95 harekatında Sırp ordusuna bağlı Çetnik Paramiliter Akrepler grubunda yer alır. Bosna ordusundaki komutan Mirsad'a bilgi sızdırıp Sırp baskınlarını önlemeye çalışır. Ancak savaşta çocukluk arkadaşları Bojan ve Almina'nın ölümüne, tecavüz ve işkencelere tahammül edemeyip Bosna ordusuna katılır. Mirsad ve Haris, savaştan sonra bunlara sebep olan Sırp ordusunda ‘Kasap' lakaplı Zeljko Perişiç'e bağlı Çetnik paramiliter bir çetenin peşine düşer. İkili, aradan geçen 15 yıla rağmen savaş suçlularını bulup adalet önünde yargılanmaları için mücadele verir.