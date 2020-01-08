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Şamil Tayyar'dan Türk Akımı yorumu

Gaziantep’in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, Türkiye’nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.

Gaziantep'in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, Türkiye'nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.



Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı ve Türk Akım projesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resimlerinin de yer aldığı paylaşımında, "Rus gazı Karadeniz'in altında inşa edilen 930 kilometrelik iki ayrı hattan Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılıyor. Erdoğan ve Putin, İstanbul'da törenle vanayı açtı. Bu Türk Akım projesi, Türkiye'nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi. Helal olsun" ifadelerini kullandı.


Tayyar'ın yorumu takipçilerinden de olumlu tepki aldı.

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