Şampiyon basketbolcuların yeni hedefleri büyük

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda geçtiğimiz haftalarda Elazığ İl Özel İdaresi takımını yenerek şampiyonluğa ulaşan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yöneticileri ve sporcular, aldıkları kupayı sponsorları Tarsus MMT Amerikan Hastanesi'yle buluşturdu.

Baş Antrenör Mustafa Secerlioğlu, Takım Kaptanı Ebru Torun, teknik ekip ve oyuncular, MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Tarsus MMT Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Ali Altunok ve Başhekim Uzm. Dr. Adnan Kasım Usalan'ı ziyaret etti. Ziyarette Tarsuslu kadın basketbolcular aldıkları kupayı takdim ederken, Başantrenör Mustafa Secerlioğlu şampiyonluk madalyasını MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen'in boynuna astı. Takım Kaptanı Ebru Torun da Taşdelen'e takımın formasını hediye etti. Sponsor oldukları takımın şampiyonluğa ulaşmasından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Mehmet Taşdelen, “Takımımıza sponsor olurken, sporcularımızın böyle bir başarıyı elde edeceklerinden kuşkumuz yoktu. Şimdi onların kazandıkları kupayı burada görmek gurur verici” dedi. Başantrenör Mustafa Secerlioğlu da disiplinli ve azimli çalışmanın meyvesini aldıklarını söyledi. Secerlioğlu, “MMT Şirketler Grubu'na, sponsorlukları için teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, bu motivasyonla başka kupaları da Tarsusumuza getirmek'' dedi.