Şampiyon kulüplere para ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Dönem Toplantısı ikinci birleşimi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Mecliste, T. Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ALG Spor dahil olmak üzere Gazi şehri, ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri kupalarla gururlandıran 10 takıma para ödülü verileceği açıklandı.

Ödül hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, sporcuları motive etmek ve başarılarını taçlandırmak adına büyükşehir olarak şampiyon takımlara destek vereceklerini belirterek, “Takımlarımızın bulundukları lige göre ödüllerini belirledik. En üst ligde oynayıp şampiyon olan takımlara 200 bin lira, alt ligde oynayıp kupa kazanan diğer kulüplere ise 100 bin lira para ödülü vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede ALG Spor Kulübü, Gaziantep Basketbol Kulübü, Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü ve Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'na 200'er bin Türk Lirası, Polis Kadın Hokey Takımı, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Nizip Zeugma Spor Kulübü, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Asya Spor Kulübü ve Gaziantep İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne de 100 bin lira para ödülü verilecek.

Büyükşehir'in 34 spor tesisinden 2021 yılında 148 bin kişi yararlandı

Meclisin devamında kente kazandırılan spor tesisleri hakkında sunum yapıldı. Bu doğrultuda, Gaziantep'in birçok noktasında spor tesislerine olan ulaşılabilirliğin artması dolayısıyla gündelik yaşamda vatandaşların spora olan ilgisinin fark edilir oranda arttığı tespit edilerek, 2021 yılında büyükşehrin 34 tesisinden toplamda 148 bin kişinin yararlandığı açıklandı. Spora olan ilgisi sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan ciddi derecede uzak tutulabildiğine dikkat çekilen sunumda, tesislere yönelik desteğin daha da artması gerektiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, meclis toplantısında Gaziantep'in spor altyapısını güçlendirmek için yakın zamanda 5 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu yapılacağını dile getirdi.