Şampiyondan Başkan Fadıloğlu'na ziyaret

TEKNOFEST 2022 ‘Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması' Biyoinformatik Analiz Geliştirme Kategorisinde Türkiye birincisi olan Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Meliora Takımı üyesi Utku Özmelioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Özmelioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun takımına vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'de Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencilerinden Utku Özmelioğlu ve Orhan Yağızer Çınar, Meliora Takımı olarak ‘Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'na' katıldılar. Utku Özmelioğlu ve Orhan Yağızer Çınar, birlikte geliştirdikleri “Ses İşleme Teknolojileri ile KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Tespit Analiz” projesiyle yarışmaya girdiler. Ordu'da düzenlenen yarışmada ‘En İyi Sunum' ödülünü kazanan Meliora Takımı, Samsun'da yapılan finallerde ise Biyoinformatik Analiz Geliştirme Kategorisi'nde Türkiye birinciliğini elde ederek, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldılar.

Türkiye birincisi Utku Özmelioğlu, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Okul Müdürü Servet Özgül ve Meliora Takım Danışmanı ve Bilgisayar Öğretmeni Asım Barut ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti. Heyeti makamında ağırlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, başarılarından dolayı Utku Özmelioğlu'nu ve hocaları tebrik etti. Utku Özmelioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun takımına vermiş olduğu maddi ve manevi her türlü desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Özmelioğlu'ndan yapacakları projeler hakkında konuştu.

''Öğrencilerimiz Gaziantep'in yüzünü güldürdü''

Başarılarından dolayı Meliora Takımı'nı tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Utku'nun şahsında ekip arkadaşlarını da yürekten kutluyorum. Okul müdürümüze, hocamıza teşekkür ediyorum. Daha önce de T3 Vakfı ile ilk çalışmaya başladıktan sonra TEKNOFEST'e yönelik olarak projelere destek vermeye gayret gösterdik. Hem Gaziantep Üniversitesi'ndeki hem Vehbi Dinçerler Fen Lisemizdeki öğrencilerimiz, Gaziantep'in yüzünü güldürdüler. Yaptıkları projeyle Türkiye birincisi oldular ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden ödüllerini aldılar. Sayın Selçuk Bayraktar'ın şahsında tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bizim böyle cevherlerimiz var, bu cevherlerimizi ortaya çıkarabilmek adına TEKNOFEST'i gerçekten önemsiyoruz. Biz iddia ediyoruz ki her yıl kademe kademe burada öğrenci sayımız ve proje sayımız artacaktır. Gaziantep de en önde olacak illerden bir tanesidir. Ben tekrar Utku'nun şahsında, hocalarımızın şahsında, tüm ekibi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesinin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Meliora Takımı üyesi Utku Özmelioğlu, “TEKNOFEST'te ‘Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması' Biyoinformatik Analiz Geliştirme Kategorisinde Türkiye birincisi olduk. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Tabii yarışmamıza hazırlanırken, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün de kendisini ziyaret ettik, sağ olsun bizleri makamında ağırladı ve tebriklerini iletti. Bunun yanında TEKNOFEST'i düzenleyen başta Cumhurbaşkanımıza ve T3 Vakfı'na da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

''Destekler çok önemliydi''

Vehbi Dinçerler FEN Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Asım Barut ise şöyle konuştu:

“TEKNOFEST serüveninde öğrencilerimizin danışmanlığını üstlendim. Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin destekleri çok önemliydi. Bu anlamda Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST'te öğrencilerimizin networkleri gelişti, yaptıkları işi çok güzel bir şekilde ifade ettiler, anlattılar ve bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan birincilik ödülünü aldılar.”

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Okul Müdürü Servet Özgül ise şu sözleri kullandı:

“Öncelikle öğrencilerimizi ve hocamızı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek verdiler. Bizler de bizzat sürecin içerisindeydik. Tabii burada arka planda olan Sayın Başkanımızın da maddi ve manevi destekleri çok büyük. Ben Başkanımıza vermiş olduğu her türlü desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. TEKNOFEST'in tohumunu atan T3 Vakfı'na, Sayın Selçuk Bayraktar'a ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı arz ediyorum. Geleceğimiz gerçekten emin ellerde olacak. Gençlerimizin bu azim ve başarılarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.”