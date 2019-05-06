İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyonluk kupasını mezara götürdüler

Gaziantep 1.

Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve son maçta rakibini yenerek Süper Amatör Lig'e çıkan Yavuzelispor, şampiyonluk kupasını 7 yıl önce maça giderken meydana gelen kazada ölen futbolcu ve yönetici ağabeylerinin mezarına götürdü.


Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzelispor, sezonun son maçında Gaziantep Coşkunspor'u 5-1 yenerek puanını 56'ya yükseltti. Aldığı 3 puanla ligde şampiyonluğunu ilan eden Yavuzelispor, Süper Amatör Lig'e çıktı. Maç sonrasında büyük sevinç yaşayan takım oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra 3 Kasım 2012'de meydana gelen feci kazada ölen takımın kaptanı Ali Çelik, futbolcu Mehmet Şahin ve kulüp yöneticisi Cuma Şanlı'nın gömülü bulunduğu mezarlığa geldi. “Unutmadık, unutmayacağız” yazılı pankart ve tezahüratlar eşliğinde mezarlığa gelen oyuncular, takım kaptanı Ali Çelik'in mezarı başında kupayı bırakarak, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.


Yapılan duaların ardından ise kupa sevincini yaşayan futbolcular şehir turu attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.