İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci’nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci'nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde şehit düştü. Şehidin naaşı, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehidin cenazesi buradaki işlemlerinin ardından memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.