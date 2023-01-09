Sanal evrende eğitim görüyorlar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) eğitim gören öğrenciler kurulan sanal gerçeklik laboratuvarında sanal evrende (metaverse) eğitim görüyor. Bu oluşumunda Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Rabia Taşdemir ve Öğretim Görevlisi Yusuf Kalınkara tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile öğrencilerin anatomi eğitiminde metaverse ortamında eğitim alması sağlandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sunduğu ileri teknoloji ürünü eğitim sistemleriyle dikkat çekiyor. Yazılım, robotik kodlama ve sanal gerçeklik uygulamalı eğitimlerin verildiği üniversitede öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümünü sanal evrende (metaverse) alıyor. Taktıkları sanal gerçeklik gözlükleri ile gerçek ortamdan sanal ortama geçen öğrenciler, simülasyonla anatomi derslerini görüyor.

GİBTÜ öğrencileri Metaverse'de eğitim görüyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Metaverse ortamında eğitim gördüler. Sağlık eğitimi alanında yeni teknolojilere olan ilgi her zaman dikkat çekiyor. Bu amaçla GİBTÜ'de gerçekleştirilen bir çalışma oluşumunda öğrenciler anatomi eğitiminde metaverse imkanlarından yararlandılar.

Taşdemir ve Kalınkara yoğun çaba harcadı

Anatomi eğitiminde kullanılan 3 boyutlu modeller eşliğinde zenginleştirilen metaverse ortamı öğrencilerin eğitiminde kullanıldı. Bu oluşumda Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Rabia Taşdemir ve Öğretim Görevlisi Yusuf Kalınkara, tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile öğrencilerin anatomi eğitiminde metaverse ortamında eğitim alması sağlandı. Dersin konu başlıklarına uygun olarak hazırlanan modeller sayesinde öğrencilerin anatomi konularını daha iyi anlamaları ve yeni teknolojilerden daha fazla yararlanabilmeleri amaçlandı.

Çalışma neticesinde öğrencilerin modeller ile metaverse ortamında anatomi eğitimini faydalı buldukları gözlemlendi.